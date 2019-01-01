هاري وينكس: جاهز للقتال من أجل المشاركة في اليورو

كلمات مميزة منه تنم عن عقلية مميزة..

اعتبر هاري وينكس، لاعب توتنهام هوتسبيرز، أن المنافسة بين اللاعبين هو أمر طبيعي، وأكد في الوقت نفسه على أنه يستعد للقتال في سبيل الحصول على مكانة أساسية في المنتخب الإنجليزي خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان المنتخب الإنجليزي قد ضمن تأهله إلى اليورو في أعقاب الانتصار الساحق على الجبل الأسود بسبعة أهداف نظيفة، ليُصاحب منتخب التشيك من نفس مجموعته مباشرة إلى البطولة، في حين يُشارك منتخب كوسوفو في الملحق ويسعى لتحقيق حلم التأهل للمرة الأولى له في التاريخ.

كتيبة المدرب جاريث ساوثجيت سوف تُلاقي كوسوفو على الأراضي الكوسوفية مساء الأحد في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات، ومن المرجح أن يُشارك وينكس أساسيًا في هذه المباراة، مما جعله يُبدي تأهبه لتقديم أفضل ما عنده.

"هناك الكثير من المنافسة في الوقت الحالي في هذه المجموعة، الجميع يؤدون أداءً جيدًا في أنديتهم، لذلك يكون الأمر جيدًا عندما تلعب أساسيًا في المنتخب في مباراة مثل هذه، فدومًا يكون لديك الشعور بأهمية أن تكون على أعلى مستوى في كل المواجهات."

ساوثجيت: ما حدث لجوميز هذا الأسبوع سيجعله أقوى

كما تابع "المنافسة والمشاركة هما أمران إيجابيان لي وللمنتخب وللنادي، لأنه وبالتأكيد، أريد أن أتطور ويتحسن أدائي مما سينعكس على جميع الأطراف بالإيجاب."

"هناك العديد ينافسون من أجل المكانة الأساسية، وطالما بقيت في أعلى أداء ممكن وكذلك البقية، ستكون أزمة بالنسبة للمدرب، ولكنني آمل أن نتمكن من زيادة هذه المشكلة عليه قدر الإمكان، الأمر سيعود بالنفع على الفريق في النهاية."

"كل فرصة تتاح لك فيها المشاركة مع منتخب بلادك فعليك أن تؤدي بأفضل صورة ممكنة، فأنا أريد أن ارتدي هذا القميص وأعطيه كل ما لديّ. "

لاعب منتصف الملعب البالغ من العمر 23 عامًا لم يشارك باستمرار مع السبيرز هذا الموسم، فشارك لدقائق معدودة في 11 مباراة ليكون إجمالي ما لعبه 768 دقيقة فقط، ولكن على الرغم من ذلك استدعاه ساوثجيت، وعاد وينكس وأكد أنه لم يتناقش مع ماوريسيو بوتشتينو في الأمر.

وينكس اختتم حديثه بقوله "لم أتحدث مع بوتشتينو مطلقًا عن أسباب استبعادي، ولكنني أظن أنه كان قرارًا تكتيكيًا، وعمومًا كما يعلم الجميع، إنه قرار المدرب وعليّ أن احترمه في كل الأحوال.".