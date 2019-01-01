ساوثجيت: ما حدث لجوميز هذا الأسبوع سيجعله أقوى

ستيرلينج سيشارك في مباراة كوسوفو..

أكد جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أن مغادرة جو جوميز، لاعب ليفربول، لمعسكر الأسود الثلاثة يأتي بسبب إصابته في الركبة، لكنه شدد على أنها سيتعافى في غضون أيام قليلة وسيشارك مع الريدز بشكل طبيعي في المباريات المقبلة.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن عن مغادرة جوميز رفقة قائده جوردان هندرسون لمعسكر الإنجليز استعدادًا لمباراة كوسوفو، بسبب الإصابة، وفي نظر ساوثجيت أن أحداث هذا الأسبوع سوف تجعله لاعب أكثر قوة ونضجًا في المستقبل.

جوميز كان قد تشاجر مع رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، خلال بداية معسكر إنجلترا مما أدى إلى استبعاد الأخير من مباراة الجبل الأسود رغم اعتذاره، ولكنه سوف يكون حاضرًا في مباراة كوسوفو المقرر لها مساء الأحد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

ساوثجيت تحدث خلال المؤتمر الصحفي للمباراة وقال "لم يكن ليستطع المشاركة في المباراة، إنه بخير تمامًا ولكنه عانى من بعض الآلام في الركبة، قمنا بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من أنه سيكون على ما يرام خلال يومين، ولكنه للأسف لم يستطع التدرب يوم السبت.".

مدرب كوسوفو: كسر ساقه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف ستيرلينج!

"لقد انتهى بنا الأمر إلى ضحكة سخيفة بسبب سخافة الطريقة التي اضطر بها أن يغادر المعسكر، لقد كان أسبوعًا صعبًا بالنسبة له ولكنه أسبوع من شأنه أن يجعله أقوى، وعمومًا لقد تعامل مع كل هذه الأحداث بأفضل صورة ممكنة."

واختتم المدرب حديثه "أعتقد الآن أن هذه لحظة جيدة بالنسبة له، سيعود لبلاده ويرتاح لبضع أيام ويهدأ رأسه بعد كل الأمور التي حدثت. الشيء الجيد أن ستيرلينج قد أرسل تغريدة أغلق بها هذا الأمر تمامًا باعتذاره وتبرئة جوميز. سنُعيد رحيم للملعب أمام كوسوفو، فزنا بالمباراة يوم الخميس والآن نتطلع إلى المضي قدمًا في طريقنا.".

يذكر أن مباراة إنجلترا أمام كوسوفو لن تؤثر من قريب أو بعيد على سير المجموعة، حيث صعد المنتخب الإنجليزي رفقة المنتخب التشيكي مباشرةً إلى اليورو، في الوقت الذي سيشارك فيه كسوفو في الملحق لحسم التأهل إلى البطولة الأوروبية الأغلى.