هاري كين يُريد الألقاب.. قدّم طلباً رسمياً للرحيل عن توتنهام

بدء العد العكسي لإنطلاق كين في رحلته الجديدة بعيداً من توتنهام

قدّم الهاجم الإنجليزي هاري كين طلباً رسمياً لمغادرة نادي توتنهام نهاية هذا الموسم وفق ما أعلنت شبكة سكاي سبورت. وأضافت الشبكة أن النادي اللندني بصدد البحث عن بديل لكين حالياً.

الخطوة لا تُعتبر مفاجئة إذ ألمح في عديد المقابلات أنه يريد المنافسة ضمن فريق من نُخبة أوروبا يُتوّج معه بالألقاب على عكس مسيرته مع توتنهام.

وكان توتنهام يُعوّل على تحقيق بعض الإنجازات التي تُقنع هاري كين بالبقاء مع قدوم المدرب جوزيه مورينيو، الأمر الذي لم يسر وفق ما خُطط له وإنتهى بإقالة المدرب البرتغالي.

"عدم الفوز بالألقاب أمر مؤلم"

في تصريح سابق له أدلى به نهاية الشهر الفائت إعترف المهاجم الإنجليزي أن عدم التتويج رفقة توتنهام باللقاب طوال هذه الفترة يُعتبر "أمراً مؤلماً".

وقال حينها: "عندما أنظر إلى الوراء أريد أن أرى مسيرتي بكل إنجازاتها، الآن أريد الفوز بالألقاب".

هذا التصريح كان أحد الأسباب التي ألهبت أخبار رحيله هذا الموسم عن توتنهام.

وُجهات محتملة

وفق ما ذكرت "سكاي سبورت" فإن هاري كين يُفضّل البقاء في إنجلترا في ظل تواجد العديد من الأندية المهتمة بخدماته وعلى رأسها قطبي مانشستر اللذان أبديا رغبة كبيرة في سابقاً في ضم المهاجم.

وذكرت الشبكة أن كين أبلغ توتنهام أنه يريد حسم مسألة مستقبل قبل التوجّه إلى منافسات اليورو في الصيف المقبل.

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