خاص | "ريال مدريد كان خطة ليفاندوفسكي"

ليفا يحطم الأرقام حالياً مع بايرن

تحدث شيزاري كوشارسكي، الوكيل السابق لنجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، عن مخططات البولندي لتمثيل ريال مدريد يوماً ما في مسيرته.

وارتبط ليفا عدة مرات سابقة بالانضمام لصفوف النادي الملكي، سواء أثناء فترته السابقة مع بوروسيا دورتموند، أو الحالية في بايرن.

ماذا قال الوكيل السابق لليفاندوفسكي عن ريال مدريد؟

وقال كوشارسكي حصرياً مع "جول": "عندما أتيت بروبرت لألمانيا، كانت الخطة كالآتي: "دورتموند، بايرن، إسبانيا، ثم الولايات المتحدة".

وأضاف: "ليس سراً أن ريال مدريد كان حلماً كبيراً له، الأندية الإسبانية حالياً ليست قوية مادياً حتى تكون قادرة على ضمه".

وواصل الوكيل السابق: "أدرك أيضاً في السنوات الماضية أن بايرن ميونخ هو المكان المثالي له".

ماذا يظن الوكيل السابق بخصوص شائعات رحيله الحالية عن بايرن؟

وعلق كوشارسكي قائلاً: "مهما كان قراره، سيكون جيداً، أعرف من وجهة نظري العملية أن تلك الشائعات فقط تم نشرها عن عمد من أجل التفاوض، هذه استراتيجية".

وأكمل: "لماذا يذهب لمكان جديد؟ يعرف ماذا يريد من بايرن، الفريق دائماً مرشح لدوري الأبطال، وهو جائع للمزيد من البطولات والنجاحات".

ما هي أرقام النجم البولندي بالموسم الجاري؟

ونجح ليفا هذا الموسم في بلوغ 47 هدفاً بكل المسابقات مع النادي البافاري، وحطم رقم جيرد مولر لعدد الأهداف في موسم واحد للبوندسليجا.

وفي الإجمالي، سجل البولندي حتى الآن 293 هدفاً في مسيرته مع بايرن في 328 مباراة، وقدم 65 تمريرة حاسمة.

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