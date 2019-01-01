نيوكاسل رفض ضم صلاح مقابل 500 ألف استرليني

تقارير صحفية إنجليزية تكشف عن رفض فريق نيوكاسل لضم اللاعب المصري محمد صلاح هداف ليفربول مقابل 500 ألف جنيه إسترليني قبل انضمامه لبازل السويسري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رفض نيوكاسل لضم اللاعب المصري محمد صلاح وقتما كان يلعب في صفوف فريق المقاولون العرب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ستار" والتي أكدت أن النادي كان قريبًا للغاية من الحصول على خدمات النجم المصري في ذلك الوقت.

وذكرت الصحيفة أن حتى ألان باردو المدير الفني لفريق نيوكاسل في ذلك الوقت كان يعتقد أن الصفقة قد تمت بالفعل ولا يتبقى سوى أمورًا بسيطة.

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وتوقفت المفاوضات فجأة بعد خلاف كبير في القيمة التي أراد نيوكاسل دفعها وتلك التي طلبها المقاولون العرب، حيث أراد الفريق المصري الحصول على 500 ألف جنيه استرليني.

وكان صلاح سينضم لصفوف نيوكاسل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط في ذلك الوقت، لكن انهيار المفاوضات أنهى كل شيء.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح بعد ذلك انضم لصفوف بازل السويسري وانطلق في رحلته الاحترافية نحو الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي في يناير 2014.