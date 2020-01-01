نيوكاسل يقرر مكافحة كورونا على طريقته الخاصة

الفيروس يستمر في التفشي في أوروبا

أعلن مدرب نيوكاسل ستيف بروس عن اتخاذ ناديه تدابير خاصة من أحل محاربة فيروس كورونا ومنع انتشاره في مركز تدريبات الفريق.

الفيروس الذي بدأ من الصين وصل إلى أوروبا في الأسابيع الفائتة، وانتشر بشكل كبير في عدد من البلدان، وتم الكشف عن عدد من الحالات مؤخراً في إنجلترا.

وقال بروس في مؤتمره الصحفي صباح الجمعة: "هناك عادة في نيوكاسل أن الجميع يصافح بعضه صباح كل يوم للتحية، سنقوم بإيقاف تلك العادة بناء على نصيحة طبيب الفريق".

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وأضاف: "نملك طبيباً ممتازاً وسنتبع تعليماته يومياً لأنه سيخبرنا بكل جديد، ولكن لن يكون هناك مصافحة باليد بعد الآن، نحن نتابع الموقف عبر التلفاز ونأمل أن لا يتفشى المرض في البلاد".

واستمر المدرب المخضرم: "في الماضي أصاب فيروس مركز التدريبات، ليس كورونا، ولكن فيروساً آخراً وقت الأعياد، وقمنا بالبقاء بالمنزل لمنع العدوى".

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وتأثرت كرة القدم الأوروبية بشكل كبير بسبب كورونا، إذ تم تأجيل لقاءات في إيطاليا ولعب أخرى خلف أبواب مغلقة بعد أن أصاب المرض شمال البلاد.

ويلعب نيوكاسل يونايتد مساء السبت أمام بيرنلي لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومحاولة الفريق الابتعاد عن مراكز الهبوط.