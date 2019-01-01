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نيمار يسخر من شائعات عرض نفسه على برشلونة

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تعرف على رد فعل نيمار بعد شائعات رغبته الرحيل عن باريس سان جيرمان

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سخر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، من شائعات اقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي ورغبته العودة إلى برشلونة.

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تقارير صحيفة "الموندو" الإسبانية كشفت محاولات والد نيمار التواصل مع إدارة برشلونة 5 مرات منذ مايو الماضي وحتى الآن.

وخرج والد البرازيلي لينفي هذه الأخبار مؤكدًا سعادة نجله في باريس سان جيرمان وعدم رغبته العودة إلى برشلونة.

Neymar

وعلّق نيمار على هذه الأخبار عبر قصص إنستجرام، إذ نشر اللاعب ثلاث صور لطفله بعبارات "أخبار كاذبة".

وكتب على الصورة الأولى "هكذا يبدو مظهري حينما أستمع إلى الأخبار الكاذبة" وفي الصورة الثانية: "هكذا أبدو حينما أشعر بالغضب من كثرة الأكاذيب" وفي الصورة الثالثة: "هكذا يبدو شكلي حينما أرى أصدقاء زائفون يأتون لي للحديث عن أمور لم أسمعها عنها مطلقًا".

وسبق ونفى نيمار إمكانية العودة إلى صفوف برشلونة واتهم الصحف الإسبانية بنشر أخبار لا أساس لها من الصحة.

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