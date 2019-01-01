والد نيمار يوضح حقيقة توسله من أجل العودة لبرشلونة

والد نيمار ينفي الأنباء المنتشرة حول اجتماعه بمسؤولي فريق برشلونة لبحث عودة نجله لصفوف البلوجرانا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان أن يكون نجله قريبًا من العودة لناديه السابق برشلونة.

جاء هذا في صورة نشرها والد النجم البرازيلي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام".

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن والد نيمار نفسه قد اجتمع بمسؤولي نادي برشلونة في الأيام الأخيرة لبحث إمكانية عودة اللاب.

وقام والد نجم سان جيرمان بنقل الخبر الأصلي الذي تحدث عن عودة نجله لبرشلونة وكتب عليه بالخط العريض: "خبر كاذب".

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وكان نيمار قد غادر برشلونة في صيف 2017 منتقلًا لباريس سان جيرمان في أغلى صفقة انتقال حتى الآن بعدما نال برشلونة 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

جدير بالذكر أن نيمار ومنذ انتقاله لباريس سان جيرمان قبل موسم ونصف وتظهر أخبار عودته لبرشلونة على الأغلفة من الحين للآخر.