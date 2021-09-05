نيمار يرد على مزاعم زيادة وزنه بمجموعة صور!

نيمار ينشر صورًا لنفسه من تدريبات البرازيل للرد على مزاعم زيادة وزنه.

تلقى نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقادات حادة خلال الأيام الماضية، بعدما ظهر بوزن زائد خلال مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

الجماهير صُعقت من منظر نيمار خلال الصور التي تم نشرها للاعب خلال فترة العطلة الصيفية بعد انتهاء منافسات بطولة كوبا أمريكا، والتي ظهر خلالها بوزن زائد بشكل ملحوظ.

وعادت مزاعم زيادة وزن نيمار من جديد خلال فوز البرازيل على تشيلي بهدف نظيف في الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر.

نيمار سخر بعد تلك المباراة من الهجوم ضده بسبب وزنه الزائد، مؤكدًا أنه كان يرتدي قميصًا بمقاس أكبر من المقاس المعتاد له.

ومجددًا، قام نيمار عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي بنشر مجموعة صور جديدة له من تدريبات البرازيل تظهر جسده في حالة بدنية جيدة إلى حد كبير.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة الأرجنتين في الجولة الثامنة من تصفيات المونديال مساء الأحد، في لقاء قد يضمن تأهل "السيليساو" رسميًا إلى كأس العالم 2022.

منتخب البرازيل حتى الآن لم يفقد أي نقطة منذ بداية تصفيات كأس العالم 2022، حيث حصد 21 نقطة بعد مرور سبع جولات، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن الأرجنتين صاحب المركز الثاني.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع في مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى المونديال، فيما يلعب صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

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