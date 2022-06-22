نيمار ورونالدو قنبلة يوفنتوس في الصيف!

سوق انتقالات ناري في يوفنتوس!

يفكر يوفنتوس في تعزيز قدراته الهجومية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، خاصة مع رحيل باولو ديبالا عن النادي.

ومر نادي السيدة العجوز بموسم مخيب للآمال حيث أنهى الدوري في المركز الرابع وخرج خالي الوفاض، بموسم صفري لأول مرة منذ 10 مواسم كاملة.

وأفادت جريدة "سبورت" الإسبانية أن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لديه طلبات خاصة في الميركاتو الصيفي من أجل تصحيح مسار الفريق.

نيمار ورونالدو في يوفنتوس

وبحسب التقرير الإسباني فقد طلب أليجري برفع مستوى الجودة في الفريق، بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وإستعادة كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس يقيم مطالب مديره الفني، قبل البداية في أي مفاوضات مع الأطراف المعنية.

ووفقًا لتقارير "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل نيمار عن صفوفه هذا الصيف لكن يظل العائق أمام يوفنتوس هو الراتب الكبير للجناح البرازيلي.

بينما عرض جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو، فكرة عودة اللعب إلى البيانكونيري من جديد.

ومن المرجح إذا وافق الثنائي على الانتقال إلى يوفنتوس فسيضطران إلى خفض راتبيهما بشكل كبير.

يذكر أن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع أنخيل دي ماريا وبول بوجبا في صفقات انتقال حر بعد نهاية عقدهما مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على التوالي.

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