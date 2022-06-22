صورة للابورتا تقلب الموازين في صفقة رافينيا

على طريقة أوباميانج برشلونة يقترب من حسم صفقة رافينيا

نشر صامويل إيتو لاعب برشلونة السابق، ورئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني حاليًا، صورة مع رئيس برشلونة جوان لابورتا والبرازيلي ديكو لاعب الفريق الكتالوني السابق أيضًا خلال اجتماعهم في برشلونة.

ديكو لاعب خط وسط برشلونة السابق بين عامي 2004 و 2008، هو وكيل رافينيا دياز جناح ليدز يونايتد وهدف برشلونة في سوق الاتقالات الصيفية الجاري.

رئيس الاتحاد الكاميروني البالغ من العمر 41 عامًا والذي كان مهاجمًا لبرشلونة بين عامي 2004 و 2009 شارك الصورة عبر حسابه على "انستجرام".

ديكو كلمة السر في انتقال رافينيا إلى برشلونة

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذا اللقاء كان أكثر من مجرد جلسة بين أصدقاء قدامى، حيث يعد ديكو أحد القطع الرئيسية في حسم صفقة بيير إيميريك أوباميانج الى انضم إلى نادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الماضي في صفقة انتقال حر قادمًا من أرسنال.

رافينيا يعد هدف للعديد من الأندية الإنجليزية أبرزهم أرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي.

أرسنال هو أبرز منافسي برشلونة على صفقة الجناح البرازيلي، وتقدم المدفعجية بأول عرض لنادي ليدز يونايتد، لكن وفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" تم رفض العرض من قبل إدارة إيلاند رود.

وأشار تقرير "ذا أتلتيك" إلى أن اللاعب يفضل الانتقال إلى برشلونة في حالة وصول توافق بين ناديه وبين النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية.

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