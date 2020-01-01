نيمار يضحي بمائة مليون يورو من أجل برشلونة

أين يلعب البرازيلي الموسم المقبل؟

أفادت تقارير إسبانية برفض النجم البرازيلي نيمار عرضاً ضخماً من ناديه باريس سان جيرمان من أجل العودة من جديد لصفوف برشلونة الصيف القادم.

الحديث في إسبانيا الأسابيع الماضية يدور حول تركيز البلوجرانا مجهوداته من أجل إعادة نيمار والتعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر لتدعيم صفوفه.

وبحسب "موندو"، فنيمار نفسه عازم بقوة على العودة إلى كتالونيا، ونظير ذلك رفض مبلغ 100 مليون يورو من بي إس جي لإقناعه بتجديد عقده المنتهي في 2022.

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وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي عرض على نجمه تجديد عقده بنفس الشروط الحالية، بالإضافة لعقد الرعاية مع بنك قطر الوطني، ليصل إجمالي راتبه السنوي إلى 50 مليون يورو.

أمراً آخر سيضحي به نيمار من أجل العودة إلى برشلونة هو الراتب، إذ أشارت الصحيفة إلى استعداده لخفضه إلى قرابة نصف هذا المبلغ، والتخلي عن الثلاثين مليون التي دخل بسببها في نزاع قضائي مع البلوجرانا.

التقرير أشار مجدداً إلى إمكانية استعانة البرازيلي بالاتحاد الدولي لتمرير الصفقة مستغلاً البند الذي يسمح فيه للمؤسسة بوضع سعر للاعب في حال أعلن رغبته بالرحيل ومر من عقده ثلاث سنوات.

الجدير بالذكر أن برشلونة حاول الصيف الماضي إعادة نيمار حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، ولكن الصفقة لم تكلل بالنجاح بسبب الفشل في الوصول لاتفاق مع بي إس جي.