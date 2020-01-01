راتب خيالي يُقنع مبابي برفض ريال مدريد

المهاجم الشاب سيحصل على ضعف راتبه الحالي مع باريس

يستعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لتوجيه ضربة قوية لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، برفض مساعي الأخير من أجل الحصول على خدماته.

زيدان يعتبر مبابي أحد الأهداف المستقبلية، القادرة على قيادة هجوم الميرينجي لسنوات قادمة، وأخبر إدارة النادي الإسباني برغبته الواضحة في ضمه.

ريال كان يحاول إقناع المهاجم الشاب برفض تجديد عقده الذي ينتهي مع باريس في 2022، انتظاراً لعرض رسمي للتعاقد معه، سواء في الميركاتو الصيفي القادم أو في 2021 لحين انتهاء الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن صدمة كبيرة جداً لريال، حيث أكدت أن مبابي قرر تجاهل عرض الميرينجي والبقاء مع باريس لفترة أطول.

وأوضحت أن اللاعب سيحصل بموجب عقده الجديد على راتب أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه استرليني، وهو ضعف راتبه الحالي ونفس ما يتقاضاه زميله البرازيلي نيمار.

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وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المحادثات الإيجابية، بين مبابي وناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي، وسط ترحيب من اللاعب بالبقاء لشعوره بالسعادة في بلاده.

يذكر أن مبابي نجح في تسجيل 90 هدفاً في 120 مباراة مع باريس سان جيرمان، وأصبح من أفضل اللاعبين في العالم منذ انتقاله للفريق قادماً من موناكو.