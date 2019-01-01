نيمار: لم أستحق الإيقاف الأوربي ولم نخسر الكأس بسبب مبابي

تعرف على تصريحات مبابي بعد خسارة بطولة كأس فرنسا أمام رين

انتقد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، عقوبة الإيقاف 3 مباريات من الاتحاد الأوروبي كما دافع عن طرد كيليان مبابي أمام رين في نهائي الكأس.

نيمار تعرض للعقوبة القارية بعد انتقاد حكم مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والذي منح ركلة جزاء للشياطين الحمر في الدقائق الأخيرة حرمتهم من التأهل لربع نهائي التشامبيونزليج.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا بحالة جيدة وهاديء للغاية ولدينا عدد جيد متبقي من المباريات وسوف أحاول المشاركة وتقديم أفضل ما لدي لأكون جاهزًا لبطولة كوبا أمريكا".

وتابع: "كيليان مبابي لاعب رائع ومهم للفريق ولا يزال صغيرًا ويتطور سريعًا. لا يجب أن ألومه على البطاقة الحمراء لأنني أرى أنّ الحكم تسرع في قراره كما أنّ طرده ليس سبب الهزيمة".

وحول عقوبة الإيقاف 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، علّق: "أنا حزين، لأنني نشرت هذا التعليق في وقت من الغضب والاستياء ولم أكن متفق مع ما قام به الحكم في مباراة مانشستر يونايتد".

⭕️ قبل فترة ليست بالبعيدة حاتم بن عرفة لم يجد لنفسه مكانًا في تشكيل باريس الأساسي أو حتى الاحتياطي واضطر للرحيل

↩️ اليوم هو بطلًا لـ كأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان



كرة القدم ستنصفك في نهاية الأمر ⚽️❤️

ثق في ذلك🙌 pic.twitter.com/iyKVfT47YF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

واختتم: "لا أدري سبب عدم احترام رأيي مما حدث في مباراة مانشستر يونايتد، اخشى انتقاد القرار الآن وإلا أتعرض لعقوبات أخرى".

جدير بالذكر أنّ رين حصد لقب كأس فرنسا بعد التعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان ليحسمها بركلان الترجيح.