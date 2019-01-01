رسميًا - إيقاف نيمار ثلاث مباريات أوروبيًا بسبب صورة

الاتحاد الأوروبية لكرة القدم يعلن عن إيقاف نيمار لثلاث مباريات بسبب صورة نشرها على إنستجرام عقب الخروج من مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إيقاف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة ثلاث مباريات.

جاء هذا في بيان نشره الاتحاد الأوروبي وأكد خلاله أن الإيقاف جاء بسبب صورة نشرها نيمار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عقب وداع فريقه لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

راي 🙏 رونالدينيو 😍 نيمار 🤩



قصة حب باريس سان جيرمان مع المواهب البرازيلية باتت متأصلة 🇧🇷#Ligue1

👈: https://t.co/SAUQbiqlt5 pic.twitter.com/dRxhXQEfTC — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

وكان نيمار قد أهان حكام مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدف.

وودع باريس سان جيرمان البطولة بعد تلك البطولة رغم تحقيقه للفوز على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا بهدفين نظيفين، حيث احتسب ضده ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

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ويشارك باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بعد أن توج بلقب الدوري الفرنسي ومن المتوقع أن يتواجد على رأس مجموعة.

جدير بالذكر أن خروج باريس سان جيرمان من دور الـ 16 هو الثالث على التوالي للفريق الفرنسي عقب وداع البطولة عام 2017 أمام برشلونة و2018 أمام ريال مدريد من نفس الدور.