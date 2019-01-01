نيمار للخليفي: أريد العودة لبيتي الذي لم يكن علي مغادرته

موندو ديبورتيفو تنشر رسالة مثيرة للجدل أرسلها نيمار لرئيس باريس سان جيرمان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زعمت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار كشف عن رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة لرئيس النادي الفرنسي "ناصر الخليفي".

وتحوم الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي، إذ تتحدث عديد التقارير عن رغبته الرحيل عن العاصمة الفرنسية والعودة لملعب كامب نو، وقد فتح النادي الباريسي الباب له ولغيره للرحيل عن الفريق حال رغبوا بذلك أو لم يلتزموا بالنظام الجديد للفريق والذي سيطبق بدءً من الموسم القادم.

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ونقلت الصحيفة عن نيمار قوله للرئيس الخليفي عبر رسالة أرسلها له "لا أريد اللعب لباريس سان جيرمان مجددًا، أريد العودة لبيتي الذي لم يكن علي مغادرته أبدًا".

وكان موقع جلوبوسبورت البرازيلي قد كشف في الأيام الأخيرة عن استعداد البارسا لتقديم عرض لاستعادة صاحب الـ27 عامًا يتضمن 100 مليون يورو وعدد من اللاعبين، وحددت الصحيفة 3 لاعبين قد تشملهم الصفقة هم صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي.

يُذكر أن نيمار يغيب عن منتخب البرازيل المشارك في كوبا أمريكا حاليًا نتيجة الإصابة التي لحقت به خلال المباراة الودية أمام قطر.