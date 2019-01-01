مبابي يرحب باللعب في الدوري الأمريكي

النجم الفرنسي الشاب متواجد في أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بإمكانية اللعب في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في المستقبل، مشيراً أن عديد النجوم سبق وقاموا بالأمر.

ويقضي مبابي حالياً عطلته الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وشوهد حاضراً في نهائي دوري كرة السلة بين تورونتو وجولدن ستيت.

وقال مبابي مع "إي إس بي إن": "لا تعرف أبداً ما قد يحدث في عالم كرة القدم، لاعبون مثل إبراهيموفيتش، بيرلو، وجيرارد كونوا مشواراً في الولايات المتحدة".

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وأكمل: "ربما عندما أتقدم في العمر قد أفكر في الاحتمالية للعب في الولايات المتحدة".

وأُثيرت شائعات في الآونة الأخيرة حول إمكانية مغادرة مبابي لصفوف بي إس جي نحو ريال مدريد، خصوصاً بعد مطالبة جماهير الملكي بالتعاقد معه.

وأكد ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، في حوار صحفي مؤخراً استمرار مبابي مع بي إس جي خلال الفترة القادمة.

وتألق مبابي الموسم الماضي وقاد باريس سان جيرمان لتحقيق لقب الدوري الفرنسي، مسجلاً 33 هدفاً.