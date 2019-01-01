نيمار عرض نفسه 5 مرات على برشلونة للموافقة على عودته

محاولات مستميتة من اللاعب البرازيلي للعودة واللعب بجوار ليونيل ميسي

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حاول نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، العودة إلى برشلونة وتواصل مع إدارة النادي الكتالوين 5 مرات خلال الأشهر الماضية للسماح له بارتداء قميص البلوجرانا مرة أخرى. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 بعد فسخ عقده ودفع 222 مليون يورو.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن والد نيمار يرى أنّ سان جيرمان لا يمتلك مشروعًا متماسكًا ولذلك تواصل مع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، للسماح له بالعودة إلى النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أول مرة تواصل وكيل أعمال اللاعب مع برشلونة كانت بنهاية الموسم الماضي وقبل انطلاق كأس العالم وأخبر اللاعب إدارة النادي أنّه محبط من الفترة التي قضاها في الدوري الفرنسي وأنّ النادي لا يمتلك مشروعًا رياضيًا.

وأوضحت الصحيفة أنّ الإدارة طلبت من نيمار التنازل عن القضية المرفوعة والتي يطلب الحصول على 30 مليون يورو الباقي من مكافأة تجديد عقده والتي رفض النادي الكتالوني منحها للاعب بعد الانضمام لسان جيرمان، كما أنّ اللاعب كان قد طلب أيضًا دفع غرامة إضافية ليصل المجموع إلى 72 مليون يورو.

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وتحدث والد البرازيلي مرة أخرى مع الإدارة ووافق على التنازل عن القضية ولكن بشرط حصول اللاعب على 30 مليون يورو ، ولكن الإدارة لم توافق وفي انتظار يوم 31 مارس للنظر في القضية.

وبحسب الصحيفة أيضًا فإن نيمار في تواصل مع إدارة باريس سان جيرمان لرغبته في الرحيل ولكن بمبلغ منخفض والعودة لبرشلونة، ولكن في الفترة الأخيرة طلب منه ناصر الخليفي أن يؤكد لوسائل الإعلام سعادته مع النادي وعدم رغبته في المغادرة وهو ما حدث.

نيمار لعب لبرشلونة بين 2013 حتى 2017 وسجل 105 هدفًا وحقق 10 بطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2015 أمام يوفنتوس.