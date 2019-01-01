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إنييستا يكشف رأيه بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

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أسطورة الكتلان لا يتخيل الأمر..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى أندريس إنييستا أسطورة برشلونة الإسباني استبعاده لاحتمالية عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف الفريق.

 

وقال نجم فيسل كوبي الياباني الحالي لراديو كتالونيا:"شخصياً أرى أمر عودته صعباً، ولكن في كرة القدم رأيت مائة ألف شيء"!

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وأضاف:"إذا عاد، لقد قلت لعدة أعوام أنه أحد أفضل لاعبي العالم".

وأوضح:"أي فريق لن يحب أن يحصل على نيمار؟ ولكني لا أستطيع تخيل عودته إلى برشلونة".

وكان نيمار قد غادر في صيف 2017 بكسر شرطه الجزائي المقدر بـ222 مليون يورو، كأغلى لاعب حتى الآن في تاريخ اللعبة.

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