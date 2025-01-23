هل يرحل نيمار إلى سانتوس؟ أم يبقى في الهلال؟

عاد النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، للحديث حوله، فيما يتعلق باقترابه من العودة إلى ناديه الأسبق سانتوس، خلال موسم الميركاتو الشتوي، وهو الملف الذي يشهد تطورات جديدة كل يوم.

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وبدا نيمار مستاءً من قرار الهلال باستبعاده من القائمة المحلية، وفق ما ذكره البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة، لعدم إمكانية استبعاد أي لاعب أجنبي آخر من المقيدين بالقائمة.

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وذكر مسؤول رسمي في نادي سانتوس، لصحيفة "الرياضية"، بأنهم في مفاوضات مع نيمار، من أجل ضمه في يناير الجاري، ولكن يجب على اللاعب أن ينهي مسألة رحيله عن ناديه (الهلال) أولًا، مضيفًا أن الأمر بحاجة لمناقشة الأمور المالية مع نجم برشلونة الأسبق، بخلاف إنهاء مشواره مع النادي السعودي".

وكشفت مصادر لـ"GOAL"، عن شرط نيمار من أجل الموافقة على مغادرة الهلال، بأن يحصل على كامل عقده الذي ينتهي بنهاية كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الإدارة ترفض طلبه، ولذلك يعاند البرازيلي ويرفض الرحيل.

وكان الهلال أيضًا قد وضع شروطه لرحيل نيمار، خاصة وأن مفاوضات سانتوس تشمل استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، حيث قال الإعلامي بن جاكوبس، إن بعض المسؤولين التنفيذيين بالهلال وصندوق الاستثمارات العامة، يريدون تمديد عقد اللاعب، الذي ينتهي في الصيف المُقبل، حتى يشارك مع الأزرق في كأس العالم للأندية، كما يُتوقع أن يكون سفيرًا لكأس العالم 2034.

GOAL

وانتقل نيمار إلى صفوف الهلال في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان، فيما اكتفى اللاعب بالمشاركة في 7 مباريات فقط - حتى الآن - شهدت هدفًا في دوري أبطال آسيا، و3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، بينما تعرض لإصابتين؛ الأولى في الرباط الصليبي والغضروف، ليغيب لأكثر من سنة عن الملاعب، والثانية في العضلة الخلفية.