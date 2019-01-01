نيمار يأمل في العودة مبكرًا للملاعب

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان يأمل في العودة مبكرًا للملاعب ليساعد فريقه في الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم البرازيلي نيمار عن أمله في العودة مبكرًا من الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي وتبعده عن ملاعب كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيمار وأكد خلالها أنه يسعى للعودة في مباراة الفريق بالدور المقبل من دوري أبطال أوروبا حال تجاوز النادي الباريسي مانشستر يونايتد.

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وقال نيمار: "الأمور تصبح أفضل في الفترة الماضية، لقد تلقيت الكثير من العلاج بالفعل، والكثير من الإجراءات الخاصة من أجل تسريع عملية العودة للملاعب من جديد".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية بطريقة سير الأمور معي في الوقت الحالي لقد قطعنا شوطًا كبيرًا، والآن سننتظر وسنرى كيف ستسير الأمور في الفترة المقبلة".

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وأكمل: لا يمكنني الانتظار حتى أعود لفعل أكثر ما أحبه في حياتي وهو لعب كرة القدم، فترة التأهيل تأخذ حوالي من ثمانية لـ 10 أسابيع".

واختتم تصريحاته: "إذا قلنا أنها ستكون 10 أسابيع وهي أقصى مدة ممكنة، لكننا نعمل بكل ما لدينا من قدرة لتسريع تلك العملية".