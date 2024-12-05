"لن أخبركم بالتفاصيل ولكن!" .. ممفيس ديباي يفتح الباب أمام انتقال نيمار من الهلال إلى كورينثيانز

جدل جديد في مستقبل نيمار..

"إلى أين سيذهب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؟!".. ربما يكون هذا السؤال من بين الأكثر تداولًا، في سوق الانتقالات العالمية؛ خاصة في ظل غموض مستقبل اللاعب، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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العديد من التقارير المحلية والعالمية أكدت رغبة الإدارة الهلالية، في الاستغناء عن نيمار، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ قبل أن يظهر والد اللاعب في وسائل الإعلام، ليعلن استمرار نجله في صفوف الزعيم، حتى نهاية عقده بعد بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، صيف العام القادم.

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وفي ظل هذا الغموض.. فجّر النجم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز البرازيلي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن وجهة جديدة "محتملة" لنيمار، في المستقبل القريب.

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ديباي قال في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، بعد فوز كورينثيانز على باهيا (3-0)، في الجولة 37 من مسابقة الدوري البرازيلي: "نيمار نجم خارق ولاعب مهم لبلاده.. إنه يملك كل المهارات اللازمة؛ لقيادة المنتخب الوطني، للتتويج بلقب كأس العالم".

وعن اجتماعه مع نيمار في "حدث بوكر"، يوم الأحد الماضي.. رفض المهاجم الهولندي إعطاء تفاصيل الحوار الذي دار بينهما؛ مكتفيًا بإعلان أمنيته صراحة، بأن ينضم النجم البرازيلي إلى كورينثيانز؛ من أجل أن يلعبا معًا في نفس الفريق.

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وفتح ممفيس ديباي الباب أمام انضمام نيمار جونيور إلى كورينثيانز بالفعل؛ عندما قال: "إنه يشجع سانتوس وهذا معروف للجميع، ولكنه لديه العديد من الأصدقاء الذين يشجعون فريقي أيضًا"؛ في تلميح إلى أن ذلك قد يكون عاملًا مساعدًا لإقناعه.

وتمنى ديباي الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع نيمار - رغم عدم لعبهما معًا في فريق واحد - في ختام تصريحاته، الأفضل للساحر البرازيلي في مستقبله، وأن يكون سعيدًا مع أي نادٍ يذهب إليه؛ خاصة أنه مصدر إلهام للكثير من اللاعبين حول العالم.

جدير بالذكر أن نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وبعقد لمدة موسمين حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025؛ إلا أنه شارك في 7 مباريات فقط بقميص الزعيم - حتى الآن -، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، ثم معاناته من "تمزق في العضلة الخلفية".