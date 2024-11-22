"نيمار في حماية السعودية!" .. والد نجم الهلال يفاجئ الجماهير ردًا على وجهة اللاعب القادمة

مستقبل نيمار شغل العالم أجمع..

تحدث نيمار دا سيلفا سانتوس، والد النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن "مستقبل" اللاعب البالغ من العمر 32 سنة؛ في ظل الكثير من التقارير المتضاربة، بشأن هذا الأمر.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد حتى 30 يونيو من عام 2025.

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ومنذ الانضمام إلى الزعيم.. لم يشارك اللاعب سوى في 7 مباريات رسمية فقط، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية"؛ الأمر الذي دفع العديد من التقارير المحلية والعالمية، لتأكيد رغبة النادي السعودي في "الاستغناء عنه"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، على الرغم من أن ممثّليه نفوا هذا الأمر.

وفي هذا السياق.. اعترف والد نيمار خلال تصريحاته مع "Roundcast"، بأنه لا يعرف ما سيكون عليه "مستقبل" اللاعب؛ بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف العام القادم.

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وقال دا سيلفا سانتوس: "نيمار سيكون حرًا في اتخاذ القرار، بعد انتهاء عقده مع الهلال.. لم نكن بهذه الحرية من قبل"؛ مؤكدًا في نفس الوقت على أن نجله يشعر بسعادة كبيرة للغاية في المملكة العربية السعودية.

وأشار والد نيمار جونيور إلى أن السعودية بلد يوفر "الأمن والحماية" للاعب، كما أن نجله محاط برعاية كبيرة للغاية من الجميع؛ إلى جانب أن المسابقات الكروية المحلية هُناك، تتطور يومًا بعد الآخر بشكل كبير.

ونفى دا سيلفا تحديد نيمار فريقًا ما، للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي القادم، كاشفًا عن أن المرة الوحيدة التي خطط فيها اللاعب للذهاب إلى نادٍ بعينه؛ كان عندما انتقل من سانتوس البرازيلي إلى العملاق الإسباني برشلونة، في صيف عام 2013.

وأوضح أن انتقال النجم البرازيلي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في 2017، ثم إلى الهلال في صيف عام 2023؛ جاء بـ"الصدفة"، ولم يُكن أمرًا مخططًا له أبدًا من اللاعب أو وكلائه.

وعن إصابة نجله.. أعرب دا سيلفا سانتوس عن ثقته في عودة نيمار أكثر قوة؛ قائلًا في نهاية حديثه: "دائمًا ما يتم التشكيك فيه؛ لكنه في كل مرة يعود بشكل أقوى".

جدير بالذكر أن اسم نيمار دا سيلفا جونيور، ارتبط بالعودة إلى نادي طفولته سانتوس، بعد الرحيل عن الزعيم الهلالي، أو حتى الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي؛ حيث يتواجد صديقيه المقربين "الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز".