"لاعب "معطوب" ومهمل" .. الهلال يُبلغ الجهات المسؤولة بعدم قيد نيمار في قائمته خلال يناير

قرار صارم وحاد من النادي السعودي

يبدو أن كيل الهلال قد طفح من نيمار بعد إصابته الأخيرة خلال مشاركته في مواجهة الاستقلال الإيراني في رابع جولات دوري أبطال آسيا النخبة، حيث اتخذ النادي قرارًا حادًا بعدم قيده في قائمته المحلية خلال يناير القادم.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو، بالإضافة إلى 100 مليون يورو كـ"راتب سنوي" للاعب، ولكنه لم يلعب مع الفريق سوى 5 مباريات قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، والتي غيبته عامًا كاملًا عن الملاعب، قبل أن يعود مجددًا يوم 21 أكتوبر الماضي، خلال فوز الزعيم (5-4) على العين الإماراتي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور بدأ يأمل خيرًا في اللاعب وقدرته على مساعدة الفريق حين يعود ويُقيد ضمن قائمته المحلية في يناير القادم، إلا أن الصدمة جاءت بتعرضه للإصابة في ثاني مبارياته هذا الموسم، وكانت أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا النخبة، وقد كشف المدرب جورج جيسوس أنه سيغيب لأسبوعين تقريبًا.

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الإعلامي وليد الفراج فجر مفاجأة مدوية حين أكد أن الهلال أبلغ الجهات المسؤولة أنه لن يُقيد نيمار في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يعني وجوب التوصل لحل معه لفسخ العقد بالتراضي، والذي ينتهي صيف 2025، أو تسويقه بالبيع أو الإعارة لنادٍ آخر داخل أو خارج السعودية وهو الأمر الصعب جدًا بسبب راتبه المرتفع.

الناقد الرياضي محمد الشيخ علق على الخبر بأن اللاعب موهبة كبيرة لكنه معطوب ومهمل والحل وجود تسوية بين الهلال وبرنامج الاستقطاب من جهة واللاعب من جهة أخرى، مضيفًا "نيمار لم يستفد منه باريس سان جيرمان أبدًا، عدد أيام غيابه أكثر من لعبه، هو لاعب معطوب وكذلك مهمل وهذا واضح جدًا، هو موهوب جدًا لكن جسده معرض للإصابات، استمراره هو استنزاف للهلال ماليًا وفنيًا ويجب أن يتخلص النادي منه حتى لو كلفه الأمر دفع قيمة الشرط الجزائي كاملًا".