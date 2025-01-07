"غازل إنتر ميامي وأيّد حديث كريستيانو رونالدو" .. نيمار يكشف سر انتقاله إلى الهلال بدلًا من الدوري الأمريكي

نيمار يثير الجدل مجددًا بشأن مستقبله..

مرة أخرى.. ألمح النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى "رغبته" في الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي، خلال الفترة القادمة.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 7 مباريات رسمية فقط منذ ذلك الوقت، بسبب معاناته من الإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

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وأكد نيمار في تصريحات مع شبكة "سي إن إن"، أن لعبه مجددًا في نفس الفريق مع الأسطورة ليونيل ميسي والمهاجم لويس سواريز، ثنائي نادي إنتر ميامي حاليًا، زميليه السابقين في برشلونة؛ سيكون أمرًا لا يصدق.

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وقال الساحر البرازيلي عن ذلك: "ما زلت أتحدث مع ميسي وسواريز، أنهما صديقين مقربين مني.. أنا سعيد في السعودية ومع نادي الهلال؛ لكن من يدري، كرة القدم مليئة بالمفاجآت"؛ في إشارة إلى إمكانية الانتقال للفريق الأمريكي.

وكشف نيمار جونيور عن أنه عندما رحل عن باريس سان جيرمان في صيف 2023، كان سوق الانتقالات في الولايات المتحدة الأمريكية قد أغلق أبوابه، وهو ما عرقل رحيله إلى هُناك؛ لذلك.. كان الدوري السعودي هو أفضل خيار بالنسبة له.

وأيّد نيمار تصريحات الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بأن الدوري السعودي أفضل من نظيره الفرنسي؛ مشددًا على أن المسابقات المحلية في المملكة تنمو بشكل مستمر، مثل كل المجالات الأخرى في البلاد.

وفي النهاية.. أعرب نيمار عن رضاه على كل ما حققه في مسيرته الكروية، وبالأماكن التي لعب بها، سواء في فرنسا أو السعودية؛ قائلًا: "من المستحيل في كرة القدم أن تفوز بكل شيء.. يجب تقبل هذا الأمر".

جدير بالذكر أن نيمار يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.