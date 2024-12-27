"قلل من الدوري الفرنسي وتحدث عن أزمة سيتي ويونايتد!" .. كريستيانو رونالدو يفجر مفاجأة في مستقبله قبل نهاية عقده مع النصر

كريستيانو رونالدو يثير الجدل مجددًا..

مرة أخرى.. أعرب الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة العربية السعودية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية من بوابة النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن مستقبله مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق النصراوي؛ قال رونالدو خلال حفل جوائز "جلوب سوكر"، مساء اليوم الجمعة: "لا أحد يعلم.. لم أكن أتخيل انتقالي إلى يوفنتوس في عمر 33، ثم إلى مانشستر يونايتد بسن الـ37".

GOAL

وكشف الأسطورة البرتغالية عن أنه لن يعمل كـ"مدير فني"، بعد اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا، وأن الأقرب هو أن يكون "مالكًا" لأحد الأندية الكبيرة في المستقبل.

وأشاد كريستيانو رونالدو بالتطور الكبير الذي تشهده المسابقات الكروية في السعودية، موجهًا رسالة إلى الساخرين منه بعد انتقاله لدوري روشن؛ بالقول: "حاولوا أن تأتوا إلى المملكة، وتركضوا في درجة حرارة تتراوح بين 37 و40".

واعتبر رونالدو أن الدوري السعودي "أفضل" من الفرنسي، مشيرًا إلى أن الأخير لم يعد فيه سوى فريقًا واحدًا فقط وهو باريس سان جيرمان، بينما باقي الأندية اختفت تمامًا.

ولم ينس كريستيانو الحديث عن عملاقي مدينة مانشستر "يونايتد وسيتي"؛ مؤكدًا أن الأول مشكلته أكبر من تغيير المدربين والإدارة تعلم ذلك جيدًا، بينما الثاني يمر بفترة عصيبة للغاية، ولكنه يعرف بأنهم أذكياء وسوف يستطيعون العودة بقوة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز "الرابع عشر" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025؛ بينما اكتفى مانشستر سيتي بتحقيق انتصار وحيد فقط مقابل 3 تعادلات و9 هزائم في آخر 13 مباراة بمختلف المسابقات.