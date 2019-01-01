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بايرن ميونخ

نيكو كوفاتش: لا وقت لشائعات الإقالة.. دعونا نحتفل

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نيكو كوفاتش يتحدث عن الاحتفال بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ ويرفض الحديث عن مستقبله

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

رفض المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الحديث عن شائعات إقالته بنهاية الموسم في ليلة تتويج بايرن ميونيخ ببطولة الدوري الألماني.

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وكان بايرن ميونيخ قد حسم لقب الدوري الألماني للعام السابع تواليًا بعدما فاز في الجولة الأخيرة على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب اللقاء، انطلقت احتفالات لاعبي وجماهير بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا بالتتويج باللقب الذي جاء بعد منافسة شرسة مع الغريم بوروسيا دورتموند.

وقال نيكو كوفاتش: "لقد كان موسمًا صعبًا، لدينا مباراة نهائي الكأس التي سنسعى للفوز بها من أجل ضمان الثنائية المحلية"

وأضاف: "لقب الدوري الذي حققناه اليوم أتى بعد موسم شاق، لذا فالاحتفال به يبدو مختلفًا عن المواسم السابقة، نحن فخورون بما حققنا"

وتابع: "لقد كانت المباراة الأخيرة لأريين روبين وفرانك ريبيري على أليانز أرينا، كلاهما يمثل جزءًا كبيرًا من تاريخ هذا النادي ويستحق كل التقدير"

وحول شائعات إقالته قال كوفاتش: "لا وقت للحديث عن هذه الأمور، أنا لا أعلم شيئًا عما تفكر فيه الإدارة حاليًا، ولم يبلغني أحدهم بأي شيء"

وأضاف: "هذه هي أوقات الاحتفالات، دعونا نحتفل ولنتحدث في مثل هذه الأمور لاحقًا حينما يجد فيها جديد يستحق الحديث عنه"

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يذكر أن بعض المصادر الصحفية في ألمانيا كانت قد تحدثت عن وجود نية لدى إدارة بايرن ميونيخ للاستغناء عن المدرب نيكو كوفاتش بنهاية الموسم الحالي

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