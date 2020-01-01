نيكولاي مولر: النجم الشاب لآرسنال الملقب بإبراهيموفيتش الجديد

انضم المهاجم السويدي البالغ من العمر 18 عامًا نيكولاي مولر إلى آرسنال من مالمو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وقد بدأ الحياة بسرعة في شمال لندن

بالنظر إلى طبيعة وصول توماس بارتي في الساعات الأخيرة من سوقالانتقالات الصيفية، ربما يكون من المفهوم أن ضم آرسنال لنيكولاي مولر في نفس اليوم فشل في إثارة العديد من العناوين الرئيسية.

تم إحضار المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا من مالمو مقابل 500 ألف جنيه إسترليني وتم تخصيصه على الفور كلاعب سينضم إلى فريق ستيف بولد تحت 23 عامًا.

كان يُنظر إلى مولر على أنه لاعب للمستقبل، وهو الأحدث في سلسلة من الإضافات الأجنبية خلال الصيف المصممة لتعزيز خيارات بولد في وقت كان يتم فيه إرسال العديد من لاعبيه على سبيل الإعارة.

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استغرق مولر ست دقائق فقط لترك بصمته مع آرسنال، وسجل في أول ظهور له مع فريق تحت 23 سنة ضد مانشستر سيتي، لديه الآن ثلاثة أهداف وصنع هدف في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأداؤه يجذب المزيد والمزيد من الاهتمام.

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قال أحد كبار الشخصيات في أكاديمية الجانرز لموقع جول: "لدينا الكثير من الناس من الأندية الأخرى يقولون" جحيم دموي، كيف افتقدناه؟ "

"إنه لاعب جيد جدًا. لقد كان له تأثير كبير بالفعل ".

ولد مولر في هيلسينجبورج، المدينة التي تقع على بعد حوالي 40 ميلاً شمال مالمو، ورُصد لأول مرة من قبل أنجح الأندية السويدية عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا خلال أكاديمية راملوسا سودرا الصيفية في هيلسينجبورجسكلوبين.

كانت المدرسة الصيفية التي استمرت لمدة أسبوع يديرها روبن أسترهيد الذي يعمل الآن في نادي كوبنهاجن لكرة القدم، لكنه كان في ذلك الوقت مدربًا للشباب في مالمو.

قال أسترهيد لموقع جول: "كان لدينا الكثير من اللاعبين خلال ذلك الأسبوع وكان المستوى سيئًا للغاية، لذلك تميز نيكولاي حقًا في تلك البيئة".

"لقد كان سريعًا حقًا وكانت مهاراته الفنية على مستوى مختلف تمامًا مقارنة بأي شخص آخر.

"لقد كان ذو جودة خالصة بكل معنى الكلمة مقارنة باللاعب العام في ذلك الأسبوع. لم تكن بحاجة إلى عين استكشافية جيدة لتراها ".

انضم مولر أخيرًا إلى مالمو في سن 13، وسرعان ما أصبح جزءًا من واحدة من أكثر الفئات العمرية نجاحًا في النادي.

ومع ذلك، أدت طفرة في النمو إلى بعض مشاكل الإصابات التي تسببت في فقدانه الكثير من كرة القدم حتى يبلغ 16 عامًا، عندما ارتبط مرة أخرى بأسترهيد - الذي كان مسؤولًا عن فريق مالمو تحت 17 عامًا.

يتذكر أستيرهيد قائلاً: "كان نيكو أصغر عامًا من بقية اللاعبين في فئته العمرية، لكن إمكاناته تعني أنه كان دائمًا أحد أكثر اللاعبين تقدمًا من حيث تطوره".

"سيطرته على الكرة ، اللمسة ، اللمسة الأخيرة. يمكنه التعامل مع الكرة تحت الضغط ، في المواقف الصعبة بوتيرة عالية. وجود كل هذا ، بالإضافة إلى حجمه ، ساعده حقًا على التميز ".

وقد برز مولر، لدرجة أن بولونيا جاء يتفاوض من أجله.

اكتشف الجانب الإيطالي المهاجم الشاب خلال بطولة صيفية في 2018 وأقنعه أن الانتقال في العام التالي سيكون مناسبًا لمسيرته.

أعجب مولر خلال فترة إقامته القصيرة في إيطاليا، وسرعان ما أصبح يُعرف باسم "إبرا" بسبب أوجه التشابه مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

أراد بولونيا أن يبقى ويوقع عقدًا احترافيًا، لكن الشاب اختار العودة إلى بيته مالمو في يناير 2020 بهدف اقتحام الفريق الأول.

سرعان ما كان منتظمًا في تدريب الفريق الأول وبدأ الظهور حتى وصل آرسنال إلى الساحة.

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كان كشافة آرسنال يجوبون أوروبا بحثًا عن مهاجم وتم تنبيههم إلى إمكانات مولر. بعد مشاهدته وهو يلعب، بدأ نادي شمال لندن تحركاته.

تم الانتهاء من الصفقة سريعًا، حيث وقع مولر عقدًا حتى عام 2024، وهي صفقة تتضمن خيارًا لمدة عام إضافي.

انضمت إليه والدته في لندن لبضعة أيام عندما وقع لأول مرة، لكنه يعيش الآن بمفرده في شقة قريبة من مركز تدريب لندن كولني التابع لآرسنال.

نظرًا لكيفية إتمام الصفقة والسرعة التي تم بها ذلك، كان من الممكن أن يُسامح المراهق على قضاء وقته في الاستقرار في محيطه الجديد - لكنه فعل العكس تمامًا.

لقد فاجأت السهولة التي تكيف بها طاقم التدريب في آرسنال، وفي الأسبوع الماضي كافأه ميكيل أرتيتا باستدعائه للتدريب مع الفريق الأول بينما كان بعض لاعبيه مع منتخباتهم الدولية.

يقول أستيرهيد: "كان ذلك خبرًا مهمًا جدًا في السويد. إثارة موهبته تتزايد بالتأكيد."

"إذا تمكنت من كسر كل الصفات التي يتطلبها المهاجم، فإن نيكو يمتلكها.

"عندما يحصل على تمريرة صعبة وعالية، يمكنه تحقيقها بسرعات عالية جدًا. يمكنه المراوغة ، وعندما تتاح له الفرصة للإنهاء، يمكنه فعل ذلك لأنه يمتلك القدرة على ضرب الكرة بشكل جيد حقًا. لذلك، إذا جمعت كل هذه المهارات معًا ، فهو موهبة فائقة.

"الشيء الذي أفكر فيه هو عندما يتعلق الأمر بمستوى أعلى عندما تكون المساحة أصغر وكل شيء يسير بشكل أسرع، لا يزال لديه شيء لتطويره لربط كل هذه المهارات معًا وإنتاجها في اللعبة. لا يزال بحاجة إلى العمل على ذلك ".

يضيف أستيرهيد: "يتمتع نيكو بجودة اللعب بمستوى عالٍ حقًا.

"من بعض النواحي ، إنه مثل نوانكو كانو. ربما لا يراوغ مثل كانو، لكن لديه القدرة على القيام بذلك.

"أعتقد أن مقارنات إبراء هي في الغالب بسبب الفترة التي قضاها في إيطاليا. لكن هناك بعض أوجه الشبه بالتأكيد.

"أعتقد أن ما يميزهما هو السعي الدؤوب للفوز. هذا الحسم ليس قوة نيكو في هذه المرحلة ".

لم يقم مولر بتشكيل فريق كبير حتى الآن منذ انتقاله من مالمو في الصيف، لكنه سيتطلع إلى المباريات النهائية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي كفرصة للمشاركة للفريق الأول.

فوز فريق أرتيتا على مولده في 26 نوفمبر سيضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية مع بقاء مباراتين، مع توقع مدرب آرسنال أن يمنح العديد من الشباب الفرصة للإعجاب في المباريات المتبقية ضد رابيد فيينا ودوندالك إذا كان هذا هو الحال.

سيضمن شكل مولر في بداية الموسم أنه في مقدمة قائمة الانتظار، وقليلون سيراهنون ضد المهاجم الذي سيحدث تأثيرًا فوريًا نظرًا للطريقة الرائعة التي تكيف بها مع الحياة في إنجلترا.