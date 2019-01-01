نيستا يعلق على إمكانية تدريب ميلان

نجم قديم آخر لتدريب ميلان؟

علق أليساندرو نيستا، مدرب فروزينوني ونجم ميلان السابق، على إمكانية توليه تدريب الروسونيري مستقبلاً مثل عدد من زملائه السابقين.

نيستا يعمل حالياً مع فروزينوني بدوري الدرجة الثانية الإيطالية، ويحتل المرتبة العاشرة بعشرين نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الصعود.

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وقال نيستا مع "راي": "من أجل أن تدرب ميلان تحتاج للوقت، يجب أن أتعلم وأدرب أكثر، الآن أنا في فروزينوني، وهو فريق جيد بإدارة محترمة".

وأضاف: "أنا لا أدرب في فروزينوني من باب الحظ، لا يوجد فوضى بهذا الفريق".

وحول عودة زميله السابق زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف ميلان المحتملة: "برأيي هو اللاعب المناسب لهم بالوقت الحالي، سيعطي جودة ويتحمل المسؤولية، ويملك شخصية قوية ستفيد الفريق".

ويدور الحديث حالياً عن مفاوضات بين إبرا وميلان، بانتظار أن يحسم السويدي قراره النهائي خلال الأيام المقبلة، بحسب التقارير في إيطاليا.

يذكر أن عدد من زملاء نيستا السابقين في ميلان تولوا تدريب الفريق مثل فيليبو إنزاجي، كلارينس سيدورف، وكريستيان بروكي.