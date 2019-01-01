إبراهيموفيتش ينتظر نابولي لحسم قراره بخصوص ميلان

أين يلعب إبرا؟

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن زلاتان إبراهيموفيتش، النجم السويدي، لم يحسم بعد موقفه من عرض ميلان بسبب انتظاره موقف نابولي النهائي.

وألمح إبرا لاقتراب عودته لإيطاليا في حوار صحفي بالأيام الأخيرة، وذكر أنه سيعود لنادي صاحب هيبة تاريخية وسيساعده على التعافي.

وأفادت "لا ريبوبليكا" أن إبراهيموفيتش ينتظر موقف نابولي من التقدم بعرض له أم لا، خصوصاً وأن فكرة لعب دوري الأبطال تجذبه.

وذكرت الصحيفة أن السويدي سينتظر منتصف ديسمبر لتحديد موقفه من نابولي، ثم يقوم بالرد على عرض ميلان بالموافقة أو الرفض.

"لاجازيتا" أشارت أن ميلان هو الآخر بانتظار رد لاعبه السابق، وأنه لن ينتظر لما بعد منتصف ديسمبر لرغبته في حسم موقفه وتدعيم صفوفه.

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نابولي لم يضمن حتى الآن استمراره في دوري الأبطال، ويحتاج على الأقل للتعادل مع جينك في اللقاء الأخير الثلاثاء المقبل للعبور للدور القادم.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ناديه الحالي جالاكسي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.