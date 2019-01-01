نيجيريا × الكاميرون - النهائيات لعبة الأسود غير المروضة رغم التفوق التاريخي للنسور الخضراء

نعود للتاريخ لقراءة القمة المنتظرة..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نهائي مبكر تشهده كأس أمم أفريقيا مصر 2019، بين من حمل اللقب خمس مرات ومن رفعه ثلاث مرات؛ الكاميرون ونيجيريا، يلتقيان في مباراة الفائز بها هو الجمهور لما ستحمله من متعة فنية كبيرة، وسيكون الخاسر فيها هو أيضًا والبطولة بشكل عام بحتمية خروج أحدهما مبكرًا من دور الـ16.

الأسود غير المروضة تأهلت من دور المجموعات محتلة المركز الثاني في المجموعة الأخيرة برصيد خمس نقاط، جمعتها من فوز وحيد وتعادلين، أما النسور الخضراء فكانت ثان المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.

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ربما نال المنتخبان نصيبهما من الانتقادات خلال دور المجموعات، لمخالفتهما توقعات المستوى المنتظر منهما، لكنها كانت السمة الغالبة على البطولة بشكل عام، لم تظهر أغلب المنتخبات الكبيرة بالصورة المطلوبة حتى الآن، إلا وأنه وإن كان الوضع لم يسر في المجموعات فبالتأكيد قمة نيجيريا والكاميرون لها وضع مختلف، خاصة وأنها مصيرية.

المنتخبان يجمعهما تاريخ كبير من اللقاءات، فدعونا نستطلع ماذا يقول لنا التاريخ عن المباراة المنتظرة..

تقابلت نيجيريا والكاميرون من قبل 17 مرة، التفوق بها كان واضحًا للنسور الخضراء بالفوز في ثماني مباريات، مقابل خمس للأسود غير المروضة، فيما حسم التعادل أربعة لقاءات.

زار لاعبو الكاميرون شباك خصمهم المنتظر بـ15 هدفًا، بينما رد النيجيريون بـ26 هدفًا.

في مراحل خروج المغلوب بمختلف البطولات، تتفوق نيجيريا بالإطاحة بالأسود مرتين مقابل مرة وحيدة للأخير..

البداية كانت من الكاميرون في نصف نهائي دوري الألعاب الأفريقية 1991، وقتها تغلبت على النسور الخضراء بهدف وحيد.

ثم جاء الرد من نيجيريا في العام التالي بكأس أمم أفريقيا 1992، بعدما خطف المركز الثالث بالفوز بنتيجة 2-1، واستمر تفوق النسور الخضراء بدور الثمانية بكأس أفريقيا 2004، حيث فازت بنتيجة 2-1 أيضًا.

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أما في المباريات النهائية، فالكاميرون تتفوق، بالفوز في ثلاثة نهائيات من أصل أربعة..

أول مباراة نهائية جمعتهما كانت في كأس الأمم 1984، وفازت الأسود غير المروضة آنذاك بنتيجة 3-1، وفي نسخة 1988 من البطولة نفسها، كررت الكاميرون خطف اللقب من النسور الخضراء مرة ثانية بالفوز 1-0.

عقدة نيجيريا أمام الكاميرون بالنهائيات استمرت في نسخة 2000 من كأس الأمم، فبعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، حصدت الأسود غير المروضة اللقب بركلات الترجيح (4-3).

أما النهائي الوحيد الذي نجح النيجيريون في حسمه لصالحهم، كان بكأس LG عام 2003، وفازوا حينذاك بثلاثية نظيفة.

وأخيرًا في آخر المواجهات التي جمعتهما، كانت بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، وحرمت بها نيجيريا الكاميرون من أربع نقاط بالفوز في الذهاب 4-0 والتعادل إيابًا 1-1، لتفشل الأسود غير المروضة في الوصول للنهائيات، وتصل النسور الخضراء.