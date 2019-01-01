مصر × جنوب أفريقيا - الفراعنة يعرفون من أين يؤكل كتف البافانا بافانا بالكان

نستعرض تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل اللقاء المنتظر..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ثنائي لم يقدم المنتظر منه في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019؛ مصر وجنوب أفريقيا، خاصة الأول الذي يشعر جمهوره بخوف كبير من مواجهة البافانا بافانا.

الفراعنة تأهلوا إلى دور الـ16 بالكان متصدرين جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بالفوز أمام زيمبابوي والكونغو وأوغندا، أما البافانا بافانا فصعدوا ضمن أفضل توالت، بعدما احتلوا المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، جمعوها من فوز وحيد أمام ناميبيا وهزيمتين أمام المغرب وكوت ديفوار.

الآن مصر في مواجهة جنوب أفريقيا في دور الـ16، الذي يُقام في السادس من الشهر الجاري، فماذا يقول التاريخ؟، هذا ما نستعرضه في السطور التالية..

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المنتخبان التقيا من قبل في مواجهات رسمية وودية تسع مرات، اقتسما بهما الفوز بأربع مرات لكل منهما، بينما حضر التعادل مرة وحيدة، وسجل المصريون ثمانية أهداف مقابل سبعة لجنوب أفريقيا.

ما يمنح المصريين الأمل في اللقاء المنتظر أن منتخبهم يعرف من أين تؤكل كتف البافانا بافانا في الكان على عكس المباريات الودية أو التصفيات.

ثلاث مرات من أصل الأربع التي فازت بهم جنوب أفريقيا كانت مباريات ودية، والمرة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2012، والتي لم تنجح بها مصر في الوصول للنهائيات.

أما المنتخب المصري فحقق انتصارين على خصمه المنتظر في كأس أمم أفريقيا 1996 و1998، وتحديدًا الأخيرة التي تغلب عليه بها في النهائي بثنائية نظيفة، وحصد اللقب الأفريقي، أمام المرتين الأخرتين فكانتا وديتين.

اللقاء الأخير بينهما كان وديًا في سبتمبر 2016، وحسمه المنتخب الجنوب أفريقي لصالحه بهدف وحيد، سجله مفو ماكاولا.

أما اللقاء الرسمي الأخير فكان في يونيو 2011، وبالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2012، وحسمه التعادل السلبي دون أهداف.

تفوق مصري تاريخي في المواجهات بكأس أفريقيا، فهل يستمر التفوق حتى لقاء دور الـ16 أم أن تصدق توقعات الجماهير المصرية في عدم قدرة منتخب بلادهم على تخطي البافانا بافانا بالنظر إلى المستوى الذي أظهروه في دور المجموعات؟