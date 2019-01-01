نيجريدو جاهز لقيادة هجوم النصر أمام شباب الأهلي

يلتقي النصر أمام شباب الأهلي لحساب الجولة 24 لدوري الخليج العربي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد نادي النصر الإماراتي جاهزية اللاعب الدولي الإسباني الفارو نيجريدو للمشاركة مع الفريق في مباراة الفريق المُقبلة أمام نادي شباب أهلي دبي.

ويلتقي النصر أمام شباب الأهلي لحساب الجولة 24 لدوري الخليج العربي والتي تُقام يوم الجمعة المُقبل.

💢 لم يتم بعد الوقوف على مدى إصابة عبدالعزيز الجبرين نجم العالمي

✨ أفضل لاعب في مواجهة #النصر_الوصل لم يُكمل المباراة نظرًا لتعرضه للإصابة في الدقيقة 79' وينتظر جمهور الفريق الفحوصات للاطمئنان على لاعبهم 🙏 pic.twitter.com/BxC7hLrLaB — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 8, 2019

وأبلغ الجهاز الطبي بنادي النصر جاهزية اللاعب للمشاركة بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الكتف.

وانتظم اللاعب الإسباني في تدريبات النصر استعداداً لمباراة الديربي بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام بني ياس كما افتقده العميد أمام الوحدة والإمارات.

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يُذكر أن النصر كان قد تمكن من تحقيق 3 انتصارات على الوحدة والإمارات وبني ياس في دوري الخليج العربي في غياب نيجريدو هداف الفريق بـ15 هدفاً.