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دوري أبطال آسيا

رئيس الاتحاد يحتفي بفوز ليفربول على برشلونة

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رئيس الاتحاد قد أعلن من قبل تشجيعه نادي ليفربول
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تفاعل لؤي ناظر رئيس نادي اتحاد جدة السعودي مع تأهل نادي ليفربول الإنجليزي على حساب برشلونة في المباراة التاريخية التي جمعت الفريقين أمس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغرد رئيس العميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "ليست هناك معجزات في عالم الكرة، ليفربول، Alez Alez Alez".

وكان رئيس الاتحاد قد أعلن من قبل تشجيعه نادي ليفربول، مؤكداً أنه من ضمن عشاق الفريق الإنجليزي.

 وفي إطار أخر وجه ناظر التهنئة لجماهير العميد على تأهل الفريق إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا وغرد "ألف ألف مبرووووك التأهل للدور الـ١٦ في آسيا، خطوة خطوة يتقدم العميد ويزداد ثقة في أدائه، حققنا أحد أهم أهداف الموسم، وتبقى الهدف الأهم إن شاء الله".

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وحسم الاتحاد بطاقة التأهل ، عقب فوزه أمس الثلاثاء، على فريق الريان القطري بهدفين نظيفين، حيث جمع "العميد" 10 نقاط من 5 مباريات، محققًا الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها.

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