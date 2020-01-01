نوير يقلل من خطأه أمام بادربورن ويستبعد الفوز على تشيلسي

نوير يتحدث عن خطأه أمام بادربورن..

قلل مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ ، من خطأه أمام بادربورن ، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين، من عمر الدوري الألماني .

وفشل نوير، في استخلاص الكرة من أمام دينيس سربيني، بعدما خرج من مرماه، ليسجل المهاجم هدف بادربورن الأول في اللقاء الذي انتهى في النهاية بفوز الفريق البافاري بنتيجة 3-2.

وقال نوير، في تصريحات عقب اللقاء: "لقد كان الوضع 50-50، لقد حصل على الكرة قبلي، إذا أعاقته فسأنال البطاقة الحمراء، أردت تشتيت الكرة، ولكنها مرت من بين قدماي، سربيني كان محظوظًا في هذه اللقطة".

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وأضاف قائد الفريق البافاري: "دخلنا المباراة بتشكيل مختلف، ولاعبين آخرين، استطعنا التقدم ولكننا خسرنا هذا التقدم، وعُوقبنا عدة مرات".

وتابع: "كان علينا إجراء بعض التغييرات من الناحية التكتيكية، لقد رأينا أن كولن كان لديه العديد من الفرص في الشوط الثاني خلال الجولة السابقة، كما أننا لعبنا مع قلبي دفاع يلعبان بالقدم اليسرى، وهذا لم ينجح جيدًا".

وبسؤاله عن تأثير هذه المباراة، على المواجهة التالية أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا ، أجاب: "إذا نظرت للربع الساعة الأخيرة من لقاء بادربورن، فقد كان هناك تأثير إيجابي وجهد جماعي جيد للفريق".

وأوضح: "فعلنا كل ما في وسعنا للفوز بالمباراة، ولكن لم يكن كل شيء جيدًا قبل الـ15 دقيقة الأخيرة بالطبع".

وأتم: "الآن، سنواجه فريقًا من الدوري الإنجليزي ، سيكون الأمر صعبًا، فالفوز بالمباريات في إنجلترا ليس سهلاً".

ويحل الفريق البافاري، ضيفًا على تشيلسي، الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.