نوير: أريد التصدي للكرات التي لا يتصدى لها أحد

مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا يتحدث عن أزمته مع تير شتيجن وطموحاته في المستقبل.

أعرب اللاعب الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ عن رغبته في التحسين من مستواه في الفترة المقبلة لما هو أفضل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نوير لصالح "فرانس فوتبول"، وأكد خلالها أن ما حدث بينه وبين تير شتيجن يعد أمرًا طبيعيًا في كرة القدم.

وقال نوير: "البعض ظن أنني انتهيت ولن أعود لما كنت عليه من قبل لكنني أشعر بشغف كبير لكرة القدم وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي".

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وأضاف: "هدفي يتجاوز مجرد الذهاب للتدريبات كل يوم والبقاء في نفس المستوى الذي أنا فيه بالفعل، أريد أن أتحسن في كل يوم وأن أمنع الكرات التي لا يمنعها أحد".

وأكمل: "التنافس مع تير شتيجن مثير بالنسبة لي وليس بالجديد، عندما وصلت للمنتخب كنت أنافس ريني أدلر وعندما أصيب حصلت على فرصتي وتمسكت بها وشارك في كأس العالم ٢٠١٠".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية كانت قد شهدت تصريحات متبادلة بين نوير وشتيجن أكدا خلالها على رغبتهما في التواجد في المركز الأساسي لحراسة مرمى المنتخب الألماني.