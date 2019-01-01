بايرن ميونخ يؤكد خطورة إصابة لوكاس هيرنانديز

خسائر بايرن ميونخ في اليونان كانت كبيرة..

أكد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أنّ إصابة لوكاس هيرنانديز خطيرة وسوف تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

بايرن ميونخ انتصر بصعوبة على أوليمبياكوس بنتيجة 3-2 ليحقق 9 نقاط في أول 3 جولات بدوري أبطال أوروبا.

وقال حميديتش في تصريحات لصحيفة "سبورت1" الألمانية: "لوكاس سوف يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة. عدة أسابيع".

وتابع: "هيرنانديز يعاني بالآلام في الكاحل وسوف نرى إن كان الرباط الصليبي تأثر أم لا".

المدير الرياضي أكد أنّ الإصابة قوية داخل الكاحل شديدة الصعوبة ولذلك لم يكمل المباراة موضحًا أنّ الأمر محبط للغاية.

بينما تحدث نيكو كوفاتش، المدير الفني للبافاري، عن إصابة خابي مارتينيز مؤكدًا أنّ اللاعب عانى من آلالام بسيطة في العضلات بالشوط الأول ولذلك قرر إراحته وعدم المخاطرة به".

جدير بالذكر أنّ لوكاس هيرنانديز انضم في الصيف الماضي إلى بايرن ميونخ بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.