نونو سانتو يطمئن الجماهير: باتريشيو بخير واستعاد الوعي

إصابة جديدة بالارتجاج

قال نونو سانتو المدير الفني لنادي وولفرهامبتون إن حارس مرمى الفريق الدولي البرتغالي روي باتريشيو بخير واستعاد وعيه بالفعل بعد نهاية المباراة وعقب خروجه.

وعاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بتحقيق الفوز الهام خارج قواعده أمام وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقائق الأخيرة تعرض حارس مرمى نادي وولفرهامبتون روي باتريشيو لإصابة خطيرة على مستوى الرأس ليتم استبداله واستعمال تبديل الارتجاج الذي تم اعتماده هذا الموسم في البريميرليج.

وعقب المباراة خرج سانتو ليطمئن الجماهير على صحة الحارس البرتغالي مؤكدًا أنه بخير واستعاد وعيه بالفعل بعد إصابة خطيرة أثارت القلق حوله.

وأضاف: "لقد حصلنا للتو على معلومات جديدة، وصلنا الآن أن باتريشيو بخير وأنه على ما يرام، لقد كان تصادمًا مع ركبة كودي على رأسه".

وتابع: "لقد تحدثنا بالفعل. إنه بخير، كل هذه المواقف عندما تكون الرأس تثير قلقنا، ولكن أكرر إنه بخير، هو سوف يتعافى ويعود في أسرع وقت ممكن"

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الجدير بالذكر أن مباراة ليفربول وولفرهامبتون قد انتهت بفوز ليفربول بهدف مقابل لا شيء، ليرتفع رصيد أبطال البريميرليج في الموسم الماضي إلى النقطة رقم 46 ويرتقي إلى المركز السادس على سلم ترتيب البريميرليج.