السهر وألعاب الفيديو .. الصحافة الفرنسية تحمل نيمار مسؤولية تراجع سان جيرمان

نيمار في موضع الاتهام فيما يتعلق بتراجع نتائج وأداء باريس سان جيرمان وتأخر عودته من الإصابة.

وجهت الصحافة الفرنسية أصابع الاتهام للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا فيما يتعلق بتراجع نتائج فريقه باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما نشرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن طول غياب النجم البرازيلي في الموسم الجاري قد أثار غضب الجماهير بشكل واضح.

وأوضحت الصحيفة أن سبب غضب الجماهير الأساسي هو سهر اللاعب لساعات متأخرة من الليل في كل يوم، ونشره لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان نيمار قد نشر رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح من خلالها مشاهدته لبرنامج "بيج براذر" التلفزيوني في الثالثة فجرًا.

وذكرت الصحيفة أن نيمار يقضي ساعات طويلة على منصات الألعاب الإلكترونية، ويسهر لساعات متأخرة من الليل يلعبها كل يوم.

يأتي كل ذلك بالتزامن مع استمرار غياب اللاعب عن المباريات، بعد أن كان من المفترض أن يلعب لقاء عودة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الوقت الحالي برصيد 60 نقطة خلف المتصدر ليل قبل خمس جولات من النهاية.

جدير بالذكر أن غياب نيمار كان قد استمر في مواجهة نانت متذيل ترتيب الدوري الفرنسي التي أقيمت مساء الأمس بالجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي، وانتهت بفوز الضيوف بهدفين لهدف.