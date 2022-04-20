نور: كنت حارس مرمى .. وفيلم وثائقي عني

كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد والكرة السعودية، عن أبرز المحطات التي مر بها عبر تاريخه، سواء خارج الملعب أو داخله، متحدثًا عن موعد حفل اعتزاله.

محمد نور يتحدث عن بداياته

خلال تصريحات لبرنامج "ذات" الذي يقدمه الأسطورة سامي الجابر، قال نور: "أيام الحج يعد موسمًا لأهل مكة في خدمة الحجاج، وكان لنا مكافآت، وهو الأمر الذي كان يثير حماستنا، وكان والدي يمتلك مطعمًا في عرفة، وكنا نبيع ونوزع الوجبات للحجاج".

أسطورة الاتحاد تابع: "كنت حارس مرمى مثل أخي ولم ألعب، وبعدها بدأت ألعب الكرة وحققنا بطولة في حارتنا، وأخي آدم شاهدني وأنا ألعب، وبدأ يسأل اللاعبين حول موهبتي، وبعدها بدأ اللعب في مراكز أخرى وأتألق فيها".

وواصل: "كنت أقف مع الجماهير الاتحادية قبل لعبي مع العميد، وتمنيت أن أكون لاعبًا في النادي، وقلت يا رب متى أكون لاعبًا في هذا المكان وهؤلاء الجماهير تصفق لي".

واستطرد قائلًا: "أول مباراة لي مع الاتحاد ضد الهلال في احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس الخطوط السعودية، كنت ألعب وأتفرج على يوسف الثنيان طوال المباراة"

محمد نور: عام 1999م استدعيت للمنتخب الأول في عمر 18 سنة.. وأتذكر مباراة البرازيل "رونالدينيو والعيال كلهم كانوا صغار"#ذات_محمد_نور@MohamedNoor_N18@SamiAlJaber pic.twitter.com/RUbzSkDPsa — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 20, 2022

ماذا قال نور عن بدايته مع المنتخب السعودي وحفل اعتزاله؟

محمد نور قال: "ديمتري استطاع أن يخرج أفضل ما لدي، أكثر مدرب كان يتعامل معي بقسوة، عندما كنت أتألق في مباراة ونحقق الفوز، يقول لي أنت ولا شيء ويطردني من التدريبات وفي المباريات يضعني أول واحد في التشكيل الأساسي".

وعن بدايته مع المنتخب السعودي، قال نور: "انضممت للمنتخب السعودي لأول مرة في تاريخي كنت أبلغ من العمر 18 عامًا، ولعبت أمام رونالدينيو والعيال كلهم كانوا صغار".

واختتم نور تصريحاته قائلًا: "حفل اعتزالي قريبًا، ووضعنا 4 أو 3 فرق عالمية، وسيكون هناك فيلم وثائقي عن محمد نور، وقمنا بتصوير الفيديو التشويقي فقط".

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