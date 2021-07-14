نور الدين أمرابط يفاجئ الهلال بقرار صادم

النجم المغربي رده كان مفاجئًا على الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن قرار صادم اتخذه النجم المغربي نور الدين أمرابط، بعد مفاوضات نادي الهلال معه خلال الفترة الماضية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أمرابط أصبح لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي، بعد انتهاء عقده مع نادي النصر بنهاية الموسم الماضي، وعدم تجديد عقده حتى الآن.

هل فاوض الهلال نور الدين أمرابط بالفعل؟

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، طلب من إدارة ناديه، التحدث مع نور الدين أمرابط من أجل ضمه لصفوف الزعيم.

وأضافت التقارير أن جارديم يرى أن اللاعب سيكون مفيدًا للفريق الأزرق، خاصة وأنه أصبح حر حاليًا، ومن الممكن التعاقد معه بسهولة.

ما هو رد أمرابط على عرض الهلال؟

وكشف الإعلامي التركي أكرم كونور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رد أمرابط على عرض نادي الهلال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب كونور تغريدة جاء فيها: "نور الدين أمرابط لم يوافق على عرض نادي الهلال، بعد نجاح المفاوضات بينه وبين النصر لتمديد عقده".

🔥🚨Nordin Amrabat did not accept Al-Hilal's offer and after negotiations with Al-Nassr agreed to a contract extension.#AlHilal #AlNassr https://t.co/S5S9Q1lwks — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 13, 2021

ما هي العروض التي وصلت إلى أمرابط حتى الآن؟

وكان أمرابط قد أكد خلال تصريحات صحفية مؤخرًا، على أنه يمتلك عرضين من دوري الدرجة الثانية الإسباني، من ناديي ليجانيس وملقة، بالإضافة إلى أن هناك اهتمامًا من جانب فينورد الهولندي.

وتعد رغبة أمرابط حاليًا هي الاستمرار مع نادي النصر، وفي حالة تعثر مفاوضات تجديد عقده، سيختار العودة إلى أوروبا من بوابة الأندية الإسبانية أو الهولندية.

ما هو موقف النصر من تجديد تعاقد أمرابط؟

نادي النصر لديه الرغبة في تمديد عقد أمرابط لمدة 6 أشهر أو موسم واحد فقط، ولكن اللاعب رفض هذا العرض، مطالبًا بالتوقيع لمدة موسمين على أقل تقدير.

ودخلت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر في مفاوضات مكثفة مع أمرابط من أجل إقناعه بالتوقيع، ولكن اللاعب فضل تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم الحالي.

اقرأ أيضًا..