نور الدين أمرابط يضع شرطًا لتمديد عقده مع النصر

تعرف على شرط تمديد عقد أمرابط مع النصر

دخلت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في مفاوضات رسمية مع المغربي نور الدين أمرابط، نجم العالمي، من أجل تمديد عقده الذي قارب على الانتهاء، بنهاية الموسم الحالي.

نور الدين أمرابط انضم لصفوف نادي النصر في صيف 2018، قادمًا من صفوف نادي واتفورد الإنجليزي، حيث ارتبط بعقد مع العالمي لمدة 3 سنوات.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن إدارة نادي النصر تريد تجديد عقد نور الدين أمرابط لمدة 6 أشهر فقط، أو عام بحد أقصى، ولكن اللاعب غير موافق.

إدارة النصر تبدو مضطرة لتجديد عقد نور الدين أمرابط، من أجل تعويض غياب اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي يعاني من إصابة قوية، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر على أقل تقدير.

اللاعب المغربي رفض فكرة التجديد لموسم واحد، ووضع شرطًا بأن يكون العقد الجديد لمدة موسمين، وهو الأمر الذي لاقى رفضًا من جانب إدارة نادي النصر، التي تريد تجديد عقده لمدة موسم واحد.

رفض النصر جاء بهدف سعيهم لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب، يستطيعوا صناعة الفارق خلال الموسم المقبل، وتبقى المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

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ويعد نور الدين أمرابط واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها.