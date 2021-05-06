النصر يعيد مفاوضاته مع لاعب برازيلي بعد عامين من توقفها

النصر يريد ضم لاعب جديد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، يرغب في ضم لاعب برازيلي جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر.

وتسعى الإدارة الجديدة لنادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل إعداد الفريق لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستقام خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

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وأشارت شبكة "UOL" البرازيلية، إلى أن النصر قدم عرضًا رسميًا إلى اللاعب جوستافو سكاربا، لاعب وسط فريق بالميراس، دون الكشف عن قيمة العقد.

وأضافت الشبكة البرازيلية أن النصر كان يريد ضم سكاربا منذ عامين، وجددت الإدارة الحالية للنصر المفاوضات مع اللاعب، الذي يحظى باهتمام من أندية أخرى.

ويحظى سكاربا باهتمام من نادي طرابزون سبور التركي، بالإضافة إلى نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، من أجل الحصول على خدماته، بجانب نادي النصر.

وبالرغم من الاهتمامات التي يتلقاها اللاعب خلال الوقت الحالي، إلا وأن اللاعب يريد الاستمرار مع فريقه بالميراس حتى نهاية عقده، ولا يرغب في الرحيل حاليًا.