نوريتش يرفض عرضين من برشلونة لضم ظهيره الأيمن

النادي الكتالوني قرر توجيه أنظاره نحو مدافع أياكس

يواصل نادي برشلونة الإسباني، محاولاته من أجل تدعيم دفاع فريقه، وبالتحديد في مركز الظهير الأيمن، بناء على رغبة المدرب رونالد كومان.

برشلونة يستعد للتخلي عن البرتغالي نيلسون سيميدو، وسط اهتمام من وولفرهامبتون بالحصول على خدماته هذا الصيف.

موقع "TheAthletic" الإنجليزي، أكد أن برشلونة تقدم بعرضين للتعاقد مع ماكس أرونز مدافع نوريتش سيتي، والذي يلعب كظهير أيمن.

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وأوضح أن نوريتش رفض العرضين، نظراً لطلب النادي الكتالوني الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وهو ما لا يرحب به النادي الإنجليزي، حيث يقبل فكرة الإعارة، ولكن مع إلزامية الشراء بعد نهاية الموسم القادم، لذلك قرر برشلونة إغلاق المفاوضات تماماً.

وبعد فشل المحاولات في ضم أرونز، تم توجيه الأنظار نحو سيرجينو ديست لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، طمحاً في التخلص من صداع الجبهة اليمنى في أقرب فرصة ممكنة.

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جدير بالذكر أن أرونز تألق بشكل لافت مع نوريتش قبل هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وجذب أنظار العديد من الأندية أبرزها برشلونة وكذلك بايرن ميونخ الذي مازال يتابعه حتى الآن.