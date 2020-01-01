ليفربول يضم تياجو ألكانتارا .. كيف يستفيد كلوب من لاعب بايرن ميونخ السابق؟

أبرز مميزات تياجو التي يحتاج لها ليفربول

أتم ليفربول أخيرًا أهم صفقة له في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع تياجو ألكانتارا من صفوف بايرن ميونخ ليحرم برشلونة من فرصة ضمه.

تياجو سبق ولعب لصالح برشلونة وتخرج في أكاديمية لا ماسيا، إلا أنّه فضّل الرحيل إلى صفوف ليفربول.

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مميزات تياجو

تياجو ألكانتارا لاعبًا يجمع بين المميزات الإسبانية والبرازيلية، فهو يمتلك وعي كبير بالزمان والمكان في أرض الملعب ويعرف جيدًا كيف يتحكم في الإيقاع.

كما أنّه يمتلك المهارات البرازيلية في المراوغة والتمرير السلس غير المتوقع مما يجعله أحد أفضل لاعبي الوسط في الوقت الحالي.

تجارب تياجو المختلفة جعلته لاعبًا متكاملًا في الوسط، فهو قادر على الدفاع بصورة جيدة ويكفي أنّه أكثر لاعب استرجاعًا للكرات في نسخة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، وهو كذلك من أفضل صناع اللعب ويصنع بمعدل 1.6 فرصة في اللقاء الواحد.

ربما الأزمة الوحيدة التي تقلق ليفربول من تياجو هي كثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الماضية.

طريقة اللعب

خلال السنوات الماضية لكلوب مع ليفربول اعتمد على طريقة لعب بين 4-3-3 و4-2-3-1 وفي الحالتين لتياجو أهمية خاصة يحتاج لها ليفربول كثيرًا.

ففي طريقة 4-3-3 لا يوجد لاعب في وسط ليفربول يمتلك القدرة على الخروج بالكرة بشكل مثالي مثل تياجو، ربما نابي كيتا وفابينيو قادران على ذلك لكن بجودة أقل.

خط وسط ليفربول سيصبح أكثر تنوعًا بوجود تياجو، وبدلًا من الاعتماد فقط على ألكسندر أرنولد وروبرتسون لبناء الهجمات على الأطراف، سيكون للإسباني ذو الأصول البرازيلية مساحة من الإبداع في عمق الملعب.

أما في رسم 4-2-3-1، فإن تياجو قادر اللعب في المحور بجانب فابينيو ليقوم بالمهام الدفاعية وحماية الأطراف دون الخوف من الارتداد الدفاعي، خاصة وأنّ صاحب الـ29 عامًا أحد أفضل اللاعبين فيما يتعلق باسترجاع الكرة.

تكرار تجربة بايرن ميونخ

كلوب قد يستفيد من تجربة بايرن ميونخ الموسم الماضي مع هانز فليك في ظل وجود تياجو ألكانتارا.

فالبافاري لعب 4-2-3-1 وتياجو كان المحور في العمق الذي يساعد على الضغط العكسي السريع على المنافسين، والتمريرات القطرية الطولية أو الأرضية المتقنة، ويكفي أنّ نسبة دقة الكرات الطولية من تياجو وصلت إلى 77% الموسم الماضي.

مع تحرير الأطراف بصورة كبيرة – وليفربول يمتلك ثنائي مميز على غرار البافاري – وبوجود لاعبين بقدرات بدنية رائعة مثل ميلنر وفينالدوم وحتى هندرسون وفابيينو فإنّ الفريق صار شبه متكامل.

كما يعاني ليفربول كثيرًا في المباريات التي يواجه فيها خصمًا يتكتل دفاعيًا، وبالتالي تياجو قادر على فك هذه التكتلات بتمريراته المميزة وقدرته على كسر الضغط.