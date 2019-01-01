نوبل: رحيل تشاكا سيكون الحل الأمثل لمشكلته مع جمهور أرسنال

العلاقة بين تشاكا وجمهور فريقه شهدت توتراً كبيراً خلال الأسبوع الماضي

يرى مارك نوبل، لاعب ويست هام الإنجليزي، أن أنسب حل لمشكلة جرانيت تشاكا مع جمهور أرسنال هو رحيله من صفوف الفريق.

وانفعل تشاكا على جماهير أرسنال يوم الأحد الماضي، بسبب هتافاتهم المضادة له مما جعله يقوم بإلقاء قميص وسبهم.

وقال نوبل في تصريحات صحفية: "أتعاطف قليلاً مع تشاكا، أعرف ما يبدو عليه الأمر عندما لا تسير الأمور معك كما تريد سواء كنت لاعباً أو مديراً فنياً أو قائداً للفريق".

وواصل: "يميل المشجعون إلى توجيه انتقادات إليك، يجب أن تتمالك أعصابك لأنك إن انفعلت على الجمهور، ثقتك بنفسك ستتأثر".

وتابع: "خلاصة القول أن كل شيء يتغير مع النتائج، تشاكا في رأيي أخطاً، الجماهير لها الحق في التعبير عن رأيها".

تشاكا يخرج عن صمته ويفسر لجماهير أرسنال سبب تصرفاته

وأكمل: "بكل صدق سيكون أفضل الحلول أن يخبر وكيل أعمال بأنه أصبح غير مرغوباً به داخل الفريق، ثم يذهب ويلعب في فريق آخر".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سيكون هناك العديد من العروض المقدمة له، هو لاعب رائع وزملائه يحبونه، إذا كنت مكانه سأقول لقد قضيت وقتاً رائعاً هنا ولكن الأمر لم ينجح وحان الوقت لتحد جديد".