تشاكا يخرج عن صمته ويفسر لجماهير أرسنال سبب تصرفاته

قائد أرسنال يفسر تصرفاته العنيفة في مباراة كريستال بالاس

فسر جرانيت تشاكا، لاعب أرسنال الإنجليزي، تصرفاته العنيفة تجاه الجمهور مطلع الأسبوع الحالي، في بيان رسمي نشره النادي.

وانفجر تشاكا غاضباً في مباراة أرسنال وكريستال بالاس يوم الأحد الماضي، بسبب هجوم الجمهور عليه ليقوم بخلع قميصه ويلقيه ثم يسب الجمهور.

وقال تشاكا في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد تفكير طويل فيما حدث يوم الأحد، أرغب في تقديم لكم تفسيراً لهذا".

وواصل: "أنا أحب هذا النادي ودائماً ما أعطيه 100% من مجهودي داخل وخارج الملعب".

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وتابع: "إحساسي بأنني لا أفهم من المشجعين، والتعليقات السلبية المتكررة في المباريات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية أضرت بي بشدة".

وأكمل: "بعض الرسائل جاء فيها سنكسر ساقك ونقتل زوجتك، نتمنى أن تصاب ابنتك بمرض السرطان، هذا ما أثار غضبي ووصلت إلى نقطة الغليان يوم الأحد".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لم يكن ذلك نيتي أنا أسف، أتمنى أن تعود العلاقة بيننا، دعونا نتقدم بشكل إيجابي إلى الأمام".