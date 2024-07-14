قبل خوضه نهائي اليورو .. هييرو يحدد شرط رحيل إيمريك لابورت عن النصر!

لابورت يتطلع لكتابة المجد مع إسبانيا في نهائي اليورو..

"لا أمانع الاستماع إلى العروض المقدمة"، هكذا أثار الدولي الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حالة من الجدل، خلال شهر يونيو الماضي، حول الحديث عن موقفه حال تلقي عروضٍ لمغادرة قلعة الأصفر في الميركاتو الصيفي.

ويستعد إيمريك لابورت، للمشاركة مع منتخب إسبانيا، في مباراة نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، أمام إنجلترا، والتي تقام على الملعب الأولمبي في برلين، مساء اليوم (الأحد).

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيا وألبانيا، في الجولة الثانية من اليورو، تم نقل تصريحات على لسان لابورت بأنه لم يتحدث معه أحد من قِبل ناديه الأسبق أتلتيك بيلباو الإسباني، ولكن إذا حدث هذا الأمر فسيستمع إليه، وهو الأمر الذي علّق عليه الخبير القانوني أحمد الأمير، بأنه مخالفة واضحة لعقده مع النصر؛ حيث لا يستطيع اللاعب التفاوض مع أي نادٍ، إلا بعد موافقة النصر.

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وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عبر برنامج (ركلة حرة)، على منصة (إكس)، بأن الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، كشف عن مدى إمكانية الموافقة على بيع عقد لابورت في الصيف، ليرد قائلًا إنه لا يمانع رحيله، ولكن قيمة بيع عقده تبلغ 40 مليون يورو.

وأضاف الصرامي أن النصر انتقل إلى مرحلة احترافية جديدة، تدفعه لعدم شراء لاعبين بملايين، ثم بيعهم بمقابل ضئيل، وهكذا يدور سوق كرة القدم، مشددًا على اتجاه النادي نحو عدم التفريط في أي لاعب خلال المرحلة الجارية، فيما عاد للحديث عن لابورت، قائلًا إن المدافع الإسباني قد لا يلتحق ببعثة الفريق في معسكرات الصيف التي تمتد لمدة شهر، بعد حصوله على إجازة عقب انتهائه من المشاركة في بطولة اليورو.

وتعاقد النصر مع إيمريك لابورت في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم، وشارك اللاعب في 39 مباراة في كافة المسابقات، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.