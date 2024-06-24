مخالفة صريحة لعقده مع النصر" .. قانوني يكشف سقطة لابورت في مؤتمر اليورو!

لابورت يثير الجدل قبل مباراة إسبانيا وألبانيا..

أكد أحمد الأمير، مستشار القانون الرياضي الدولي وإدارة كرة القدم المحترفة، عن سقطة للاعب الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، أثناء حديثه في مؤتمر مباراة ألبانيا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وذكر لابورت، في المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيا وألبانيا، أن الأنباء المتداولة بشأن اهتمام نادي أتلتيك بيلباو بالتعاقد معه، مجرد اجتهادات صحفية، مضيفًا أنه لم يتواصل معه أحد من قِبل النادي الإسباني، ولكنه إذا حدث هذا العرض، فسيستمع إليه، وأنه يكنّ احترامًا كبيرًا للأسود وهو الفريق الذي لديه أفضلية للتواصل معه، قائلًا "طالما أستطيع أن أكون هناك للمساعدة، فسأتقبل هذا الأمر".

ونشر الأمير رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "تصريح اللاعب مخالفة واضحة وصريحة لعقده مع النصر الساري لثلاثة مواسم، حيث لا يستطيع اللاعب التفاوض مع أي نادٍ، إلا بعد موافقة النصر".

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وانتقل إيمريك لابورت إلى صفوف النصر، في أغسطس 2023، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 27.5 مليون يورو، بعقد لمدة 3 مواسم.

وخاض لابورت 39 مباراة بقميص النصر في مختلف المسابقات، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة، فيما أثار انتقاداتٍ لدى جماهير الأصفر، مع نهاية الموسم، بعد ارتكابه خطأ فادحًا، بمحاولة ضرب لاعب الرياض، محمد آل عقل، خلال مباراة الفريقين في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، لتقرر لجنة الانضباط وأوضاع اللاعبين، إيقاف اللاعب مباراتين، ليغيب عن مباراتي الاتحاد في ختام الدوري، والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغاب لابورت عن مباراة إسبانيا أمام كرواتيا، في الجولة الأولى من مجموعات كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، لعدم الجاهزية، والتي انتهت بفوز الإسبان بنتيجة (3-0)، فيما شارك أساسيًا خلال مباراة إيطاليا، التي فاز بها الماتادور بهدف نظيف، ليصعد إلى دور الـ16 من البطولة، قبل مواجهة الجولة الأخيرة أمام ألبانيا.