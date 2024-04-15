على نفقته الخاصة .. مالكوم يفاجئ بعثة الهلال في الإمارات خوفًا من مصير ميتروفيتش

ماذا فعل البرازيلي خلال رحلة الإمارات استعدادًا لمواجهة العين؟

يخشى البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا؛ محترف الهلال السعودي، من مصير زميله الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الذي أصيب بتمزق في العضلة الخلفية مؤخرًا، ليغيب عن فريقه في جولات الحسم بمختلف البطولات.

ميترو تعرض لتمزق عضلي مع ضغط مباريات الزعيم، يغيب على إثره ستة أسابيع عن الملاعب، لينتهي موسمه تقريبًا.

وحاليًا الهلال يستعد لمواجهة العين الإماراتي اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يلتقي بعدها بـ72 ساعة فقط بالأهلي ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، ثم يواجه الأول مجددًا بعدها بأربع أيام في الإياب الآسيوي، ويتوالى ضغط المباريات في ظل منافسة الأزرق على أكثر من لقب.

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هذا الضغط قوبل بتحذيرات من الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي من تعرض لاعبي الهلال لإصابات عضلية، وهو ما دفع مالكوم للتحرك..

وفقًا لأخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني فقد قرر مالكوم اصطحاب الأخصائي الخاص به معه في رحلته إلى الإمارات على نفقته الخاصة، ليكمل معه برنامجه الاستشفائي، سعيًا لتجنب أي إصابة محتملة من توالي ضغط المباريات.

واصطحب البرازيلي معه أيضًا أجهزته العلاجية والاستشفائية، كما هو معتاد في كل رحلة يقوم بها مع الهلال.

يذكر أن الهلال طلب تأجيل مواجهة الأهلي إلا أن منافسه ولجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين قابلت طلبه بالرفض.